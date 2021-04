ASSUNZIONI AL SUD, PUBBLICATO BANDO: “IN ABRUZZO 243 POSTI NEI PROSSIMI MESI”

L’AQUILA – “Il bando per le 2.800 figure tecniche che saranno assunte nelle pubbliche amministrazioni del Sud è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale”.

Lo dichiara l’onorevole abruzzese Daniela Torto, del MoVimento 5 Stelle, in commissione Bilancio alla Camera: “A beneficiare delle assunzioni, sbloccate dal Governo Conte nell’ultima legge di Bilancio 2021, saranno le regioni del Meridione che potranno assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato, personale non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità, nel limite massimo di 2.800 unità per una durata non superiore ai 36 mesi”.

“L’Abruzzo otterrà 243 unità di personale entro i prossimi mesi e sarà possibile, fino al 21 aprile, fare domanda sulla piattaforma digitale Step One 2019 raggiungibile sulla rete internet all’indirizzo https://ripam.cloud/ per partecipare alle procedure che permetteranno l’assunzione a tempo determinato di 2.800 tecnici qualificati in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia”.

“Si tratta di assunzioni di personale non dirigenziale di Area III – F1 o categorie equiparate nelle amministrazioni pubbliche con ruolo di coordinamento nazionale nell’ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell’Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, nelle autorità di gestione, negli organismi intermedi e nei soggetti beneficiari delle Regioni sopra elencate. Un altro risultato importante raggiunto grazie al costante impegno del gruppo M5S che ha visto in prima linea i parlamentari del Sud”, conclude.