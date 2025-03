ASSUNZIONI ALLA STELLANTIS DI ATESSA: VACCARO (LEGA), “SEGNALE POSITIVO PER TUTTO IL TERRITORIO”

Assunzioni Stellantis, Vaccaro (Lega): segnale di grande positività per il territorio

ATESSA – “L’assunzione a tempo indeterminato di 114 lavoratori allo stabilimento Stellantis di Atessa (Chieti) è un risultato importante che premia l’impegno e la determinazione nel sostenere il rilancio dell’occupazione nel nostro territorio”. A sottolinearlo in una nota è il coordinatore cittadino della Lega Casalbordino, Giuseppe Vaccaro.

“In un momento tanto difficile per l’automotive, – spiega Vaccaro, che è anche un responsabile sindacale – queste assunzioni, 94 delle quali di dipendenti ex Sevel, e 20 della Plastic, rappresentano una segnale di grande positività e di rilancio per l’intera zona e confermano la centralità dello stabilimento della Val di Sangro, che, ricordo, produce un terzo del pil abruzzese. Non posso, quindi, che essere soddisfatto”.

“Un grande ringraziamento va alle lavoratrici e ai lavoratori che da oltre 40 anni, ogni giorno, rendono lo stabilimento di Atessa competitivo, a tutta la direzione aziendale e a coloro che, senza mai arrendersi, nei vari tavoli tecnici effettuati tra Torino e Roma, hanno reso possibile il risultato di oggi. Un ringraziamento, come Lega, va all’onorevole Alberto Bagnai, responsabile nazionale del Dipartimento Economia per il suo continuo interessamento. Proprio qualche giorno fa, intervenendo nel corso dell’audizione del presidente di Stellantis, John Elkann, sulla produzione automobilistica del gruppo Stellantis in Italia, presso la Sala del Mappamondo di Montecitorio, ha chiesto conto di investimenti e occupazione”.