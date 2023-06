ASSUNZIONI, ASL L’AQUILA: “NON SI FERMANO BANDI E AVVISI PUBBLICI PERSONALE SANITARIO”

L’AQUILA – “Procede spedita sul fronte del reclutamento di personale sanitario attraverso nuove procedure di selezione” la Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila che in una nota spiega come il personale amministrativo “ha continuato a lavorare anche in emergenza”.

Il riferimento è all’attacco hacker che lo scorso 3 maggio ha messo in ginocchio i sistemi informatici.

Nella nota viene ribadito che “nei giorni scorsi si sono conclusi numerosi avvisi pubblici tesi all’assunzione di nuovi dirigenti medici”:

Radioterapia: 25 maggio

Malattie Endocrine e del Metabolismo: 25 maggio

Biologia: 26 maggio

Medicina Interna: 29 maggio

Malattie Infettive: 29 maggio

Nefrologia: 31 maggio

Altri avvisi sono previsti per i prossimi giorni, come da elenco riportato:

Geriatria: 5 giugno

Dermatologia: 5 giugno

Reumatologia: 8 giugno

