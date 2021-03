ASTRAZENECA, MINISTERO: DOMANI DALLE 15 RIPRENDONO VACCINAZIONI

ROMA – Dopo il parere dell’Ema, domani dalle 15 riprendono le vaccinazioni con il vaccino anti-Covid di AstraZeneca. Lo comunica il ministero della Salute.

Dopo la raccomandazione del Comitato di Farmacovigilanza (PRAC) di Ema, che ha confermato il favorevole rapporto beneficio/rischio del vaccino antiCovid19 AstraZeneca, escludendo una associazione tra i casi di trombosi e il vaccino Covid 19 e ha escluso, sulla base dei dati disponibili, problematiche legate alla qualità e alla produzione, sentito il ministro della Salute, la Direzione generale della Prevenzione e il Consiglio Superiore di Sanità, Aifa rende noto che” sono venute meno le ragioni alla base del divieto d’uso in via precauzionale dei lotti del vaccino, emanato il 15 marzo. Pertanto, domani, non appena il Comitato per i farmaci ad uso umano (CHMP) rilascerà il proprio parere, Aifa procederà a revocare il divieto d’uso del vaccino AstraZeneca, consentendo così una completa ripresa della campagna vaccinale a partire dalle 15″.