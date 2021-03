ASTRAZENECA, PREGLIASCO: “CHI HA GIA’ FATTO VACCINO NON SI PREOCCUPI”

ROMA – “Chi ha già fatto il vaccino Astrazeneca non deve preoccuparsi”.

Lo ha detto il virologo Fabrizio Pegliasco commentando con Affaritaliani.it lo stop dell’Aifa in via precauzionale in tutta Italia del vaccino AstraZeneca. E ha spiegato: “A questo punto credo che valga la pena un’attenzione generalizzata sulla sicurezza del vaccino. Se, come spero e ritengo, sarà riconosciuto non colpevole proseguiremo con le inoculazioni. Ma vista l’agitazione collettiva, i dubbi e le paure meglio questo stop precauzionale che andare avanti diciamo mezzo e mezzo”.