ASTRAZENECA: SOCIETA’ IGIENE, “NEMICO E’ COVID, NON IL VACCINO”

ROMA – “Bisogna adottare la giusta prudenza. Il vero nemico di questa pandemia è il Sars-CoV-2 e non la vaccinazione”.

È il messaggio della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SItI). “La probabilità di avere eventi avversi gravi, dopo essersi vaccinati, sono esattamente le stesse di coloro che ricevono, come ‘vaccino’, una soluzione placebo – dice il presidente Antonio Ferro – è quello che è emerso dagli studi scientifici che hanno autorizzato i vaccini contro Covid-19 attualmente in commercio.

È estremamente improbabile, quindi, che si verifichino trombosi a seguito di una vaccinazione. Viene comunque tenuto tutto sotto controllo per indagare ciò che accade, procedendo anche con scrupolose verifiche del caso per analizzare ciò che è contenuto nel vaccino ed escludere il decesso a seguito della vaccinazione.

I due casi che si sono verificati recentemente, molto vicini fra loro, dimostrano come il tutto non sia legato da un rapporto causa-effetto a seguito della vaccinazione ma molto probabilmente dalla propensione delle due persone di essere colpite da quella patologia”. L’auspicio della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica “è che si continuino le vaccinazioni anche con questo vaccino che è già stato somministrato a più di 8 milioni di persone con risultati di sanità pubblica straordinari e con reazioni collaterali equivalenti se non inferiori a quelle del vaccino Pfizer. Teniamo sempre ben presente che, se si dovessero mettere sulla bilancia i ‘rischi’ derivanti dal contrarre il Coronavirus o dall’assunzione del vaccino, sarebbe sempre da privilegiare il vaccino”.