ASTRONOMIA: QUESTA NOTTE LE SPETTACOLARI STELLE CADENTI DELLO SCIAME DELLE GEMINIDI

ROMA – Le stelle cadenti più spettacolari del 2025, le Geminidi, sono pronte a dare spettacolo con le loro scie persistenti, molto luminose e spesso colorate.

Questo sciame meteorico estremamente prolifico, con una media di 120-150 meteore visibili all’ora, è attivo dal 4 al 20 dicembre ma il suo picco è atteso nella notte tra 13 e 14 dicembre. Quest’anno, inoltre, le condizioni per ammirare lo spettacolo sono molto favorevoli, come evidenzia l’Unione Astrofili Italiani (Uai): la Luna, infatti, dopo la fase piena raggiunta il 4 dicembre, si trova in fase calante e non disturberà dunque con la sua luminosità ridotta le osservazioni.

A differenza della maggior parte degli sciami meteorici che sono generati dai detriti di comete, le Geminidi hanno invece origine dall’asteroide anomalo 3200 Phaethon, che si pensa possa essere il nucleo ormai esaurito di una cometa.

Il nome di queste stelle cadenti deriva dal fatto che sembrano avere origine dalla costellazione dei Gemelli. Ciò significa che si trovano in posizione ottimale per poter essere osservate per buona parte della notte, con il periodo migliore dopo la mezzanotte. Per ammirarle, inoltre, non servono strumenti: basta un cielo il più possibile libero dall’inquinamento luminoso.

Ma le Geminidi sono in buona compagnia: il cielo di dicembre ospita, infatti, molti altri sciami minori. La maggior parte sono stati attivi soprattutto nella prima parte del mese, ma nelle prossime settimane arriveranno le Ursidi, legate alla cometa 8P/Tuttle: queste saranno visibili dal 17 al 26 dicembre e toccheranno il massimo intorno al 22. Il numero di meteore visibili all’ora è molto modesto per le Ursidi, circa 10, ma in passato hanno riservato sorprese, raggiungendo anche le 50 meteore all’ora.