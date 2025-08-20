ATELETA: AGRICOLTORE 55ENNE TROVATO MORTO NELLA SUA ABITAZIONE, INDAGINI IN CORSO

ATELETA – Trovato senza vita a nella sua abitazione di Ateleta, in provincia dell’Aquila, Camillo Donatelli, agricoltore 55enne, deceduto nella notte per un arresto cardiaco. Sulla morte la Procura della Repubblica di Sulmona ha disposto ulteriori accertamenti, incaricando il medico reperibile della Asl di effettuare la ricognizione cadaverica per chiarire le cause del decesso.

Dai primi accertamenti tutto lascia pensare ad una morte naturale. Il 55enne, a giugno, era stato ricoverato per problemi cardiaci.

Questa mattina la sorella, non riuscendo a mettersi in contatto con il proprio congiunto, ha allertato i militari, i quali sono intervenuti nella sua abitazione, facendo l’amara scoperta.

Quindi l’arrivo dei medici del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.