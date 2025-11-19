ATENEI SOSTENIBILI: L’UNIVERSITA’ DELL’AQUILA IN CRESCITA

L’AQUILA – L’Università degli Studi dell’Aquila sale dal gruppo ‘1501+’ all’860esimo posto nel ‘Qs World University Rankings: Sostenibilità 2026’, la classifica che misura l’impatto degli atenei sui fronti ambientale e sociale.

In totale sono quasi duemila le università valutate in 106 Paesi, in crescita rispetto alle circa 1.750 dell’edizione precedente.

Il punteggio complessivo assegnato all’ateneo è 56,8. I risultati migliori si registrano negli indicatori “salute e benessere” (86,3), “ricerca ambientale” (79,6) e “governance” (76,7), con valori significativi anche in “uguaglianza” (70,4) e “impatto sociale” (62,8).

Restano più bassi i punteggi relativi a “educazione ambientale” (32,5) e “sostenibilità ambientale” (30,6), che indicano i principali margini di miglioramento.