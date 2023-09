ATENEO TERAMO: DOMANI PRIMA SEDUTA DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA NEL MUNICIPIO DI AVEZZANO

AVEZZANO – Sarà la Sala Consiliare del Comune di Avezzano ad ospitare la prima seduta della commissione di laurea della sede distaccata locale del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Teramo, domani, venerdì 22 settembre alle ore 10. È un giorno importante per questa sede, in quanto sinora le sedute di laurea si sono svolte a Teramo. Soddisfazione per l’evento è stata espressa dal direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Emanuela Pistoia, e dai docenti referenti della sede di Avezzano: Elisabetta Rosafio e Mario Fiorillo.

“Abbiamo fortemente voluto discutere le tesi ad Avezzano – ha spiegato Emanuela Pistoia – non solo per dare un giusto riconoscimento agli studenti, ma anche per lanciare un forte segnale nella direzione di una valorizzazione della sede distaccata, che parta da un maggiore coinvolgimento della comunità avezzanese e delle sue istituzioni, e di un suo rilancio con l’agognato spostamento della sede nel centro della città”.