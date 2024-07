ATENEO TERAMO: OGGI CONSEGNA DIPLOMI A 28 STUDENTI DEL MASTER “DATA PROTECTIONS MANAGEMENT”

TERAMO – Oggi dalle ore 15, nella Sala delle lauree del Polo didattico D’Annunzio, saranno consegnati i diplomi ai 28 studenti dell’Università di Teramo, iscritti al Master di primo livello in Data Protection Management, l’unico in Italia a essere organizzato in collaborazione con il Garante della Privacy.

“Abbiamo lavorato intensamente”, ha spiegato Romano Orrù, coordinatore del Master, “per creare un percorso formativo che non solo trasmetta le competenze teoriche necessarie, ma offra anche un’ampia esperienza pratica. Viviamo infatti in un’epoca in cui i dati personali sono diventati un bene prezioso e proteggerli è una responsabilità che richiede competenze specifiche e aggiornate”.

Il Master, rivolto ai laureati triennali, ha l’obiettivo di assicurare la necessaria preparazione, sia sul piano teorico sia su quello pratico e applicativo, per ricoprire la figura professionale di esperto in Data Protection, di Data Protection Officer e di altre figure professionali preposte all’attuazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali. “Anche grazie alla partnership con l’Autorità per la protezione dei dati personali”, ha aggiunto Orrù, “abbiamo selezionato i migliori professionisti del settore, specializzati in cyber sicurezza e management dei dati personali, per garantire agli studenti una formazione di altissimo livello. Il loro contributo è stato fondamentale per il successo del programma. Sono orgoglioso dei nostri studenti, che hanno dimostrato impegno, passione e competenza. Sono certo che faranno la differenza nel campo della protezione dei dati”.