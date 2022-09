ATER CHIETI: TAVANI: “APPROVATO PROGETTO COMPLETAMENTO CASA STUDENTE, “

CHIETI – È il presidente dell’Ater di Chieti, Antonio Tavani, ad annunciare che con Disposizione n. 404 del 31 agosto 2022, del direttore generale Giuseppe D’Alessandro è stato approvato il progetto Definitivo-Esecutivo dei lavori di completamento della casa dello studente, lavori necessari per l’agibilità e la funzionalità della Casa Dello Studente ”ex sede dell’istituto autonomo case popolari”.

L’stanza di fondi per il completamento dell’opera, rivolta alla Regione Abruzzo, da parte di Ater Chieti ha consentito lo stanziamento nel bilancio 2021 da parte dell’Ente Regione di 400.000,00 euro che ha impegnato da subito l’Azienda Territoriale di Edilizia Residenziale di Chieti, la quale ha costituito una task force interna per effettuare una ricognizione delle problematiche e per realizzare, con le proprie risorse umane e con la struttura tecnica di missione, un progetto esecutivo da appaltare.

“L’obiettivo di rispettare un cronoprogramma atto a restituire alla città di Chieti ed al territorio regionale tutto una infrastruttura per lo sviluppo del bene comune, – continua il Presidente Tavani -, è stato raggiunto. L’opera iniziata nel 1987, nel corso degli anni era stata destinata ad accogliere 49 posti quasi interamente dedicati a studenti universitari diversabili (con camere attrezzate e già arredate, bagni, tv, tende, letti completi, in ogni piano una cucina retraibile, camere singole e doppie, spazi da dedicare a palestra, biblioteca e sala refezione)”.

Il Direttore Generale Giuseppe D’Alessandro ricordando che la copertura finanziaria è garantita dal finanziamento assegnato, di cui all’art. 7 della L.R. 1/2021, cosi come modificata dall’art. 4 della L.R. 18/2O21, a valere sui fondi per “Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare “Casa dello Studente”, afferma “abbiamo avviato con il mandato del Consiglio di Amministrazione e l’approvazione del progetto esecutivo la rimozione dell’opera “Casa dello Studente” dall’elenco nazionale delle incompiute quale obiettivo istituzionale ed aziendale di Ater Chieti”.

Il completamento della Casa dello Studente di Ater, situata all’angolo tra via Arenazze e via Gran Sasso a Chieti – conclude il Presidente Tavani – vuole rappresentare un segnale di attenzione alla città di Chieti per un rilancio degli investimenti in infrastrutture e servizi a favore della collettività e del sistema dei servizi regionali che proprio nella fase post Covid deve trovare energie per uno sviluppo necessario finalizzato all’attrattività del territorio tramite la qualità dell’abitare e dei servizi di prossimità offerti”.