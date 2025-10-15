ATER L’AQUILA: A TRASACCO INTERVENTI IN TRE PALAZZINE TERMINATI ENTRO NOVEMBRE, FINE ANNO E GENNAIO

L’AQUILA – Sopralluogo con riscontri positivi nei cantieri per la riqualificazione e l’efficientamento energetico di tre palazzine in via Acqua dei Santi nel comune di Trasacco, in totale 34 alloggi, di proprietà dell’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale (Ater) della provincia dell’Aquila, interventi finanziati con i fondi del Pnrr: uno stabile verrà riconsegnato a novembre, un altro a fine anno, il terzo a gennaio.

Il presidente dell’Ater, Quintino Antidormi, è stato accolto nei cantieri del popoloso comune della Marsica dall’assessore regionale al Bilancio e al Patrimonio Mario Quaglieri, ex sindaco di Trasacco, tra l’altro assessore di riferimento per le Ater, e l’attuale sindaco, Cesidio Lobene, i quali hanno potuto fare il punto su un appalto di circa 3,5 milioni di euro.

“Insieme al presidente dell’Ater aquilana, Antidormi Quintino, abbiamo fatto visita al Comune di Trasacco, dove abbiamo eseguito in maniera congiunta un sopralluogo per il patrimonio Ater in via di riconsegna dopo i lavori di ammodernamento delle palazzine nel comune di Trasacco – spiega l’assessore Quaglieri – I miei complimenti vanno all’Ater nella sua interezza e al Comune, come Amministrazione e Uffici che hanno in maniera sinergica portato a compimento in maniera brillante quest’opera di restauro”.

Sottolinea il sindaco Lobene: “È stata una giornata importante per la nostra Comunità. La visita istituzionale del presidente dell’Ater Antidormi rappresenta un segnale concreto di attenzione e vicinanza al nostro territorio. Abbiamo avuto modo di confrontarci sullo stato dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione delle palazzine e di definire insieme i prossimi passi per la riconsegna degli alloggi ai cittadini”.

“Si tratta di un intervento fondamentale non solo per il decoro urbano – aggiunge -, ma soprattutto per restituire dignità e sicurezza abitativa a tante famiglie. Desidero esprimere un sentito ringraziamento ad Antidormi per la disponibilità, la presenza costante e la collaborazione istituzionale, che dimostrano quanto sia forte l’impegno dell’Ater nel costruire un futuro migliore anche per i comuni come il nostro. L’Amministrazione comunale continuerà a lavorare con determinazione per garantire servizi e infrastrutture all’altezza delle aspettative della cittadinanza, in sinergia con tutti gli enti coinvolti”.

Per il presidente Antidormi, “Il sopralluogo ha dato esiti molto positivi e questo ci consente di essere in linea con le scadenze fissate per il Pnrr. Siamo soddisfatti di aver dimostrato le buone pratiche della nostra azione che si sta affermando in molti comuni, come nel paese dell’assessore regionale che ha la delega alle Ater. Gli attestati di stima da parte del dottor Quaglieri e del sindaco Lobene sono uno sprone a portare avanti la nostra missione, che è quella di migliorare le condizioni di vita dei nostri inquilini”.