ATER L’AQUILA ALL’EXPO TRANSIZIONE ENERGETICA DI RIMINI. ROCCI, “NOSTRA PRIORITÀ ABBATTERE CONSUMI”

RIMINI -“L’efficientamento energetico per la nostra Ater rappresenta una priorità. In termini di qualità dell’abitare, visto che parte del nostro patrimonio è vetusto, e tenuto anche conto che purtroppo c’è anche un’altra morosità da parte degli inquilini. Dunque il risparmio energetico ridurrà anche questo fenomeno, e libererà importanti risorse per poter fare nuovi investimenti”.

Lo afferma, nell’intervista ad Abruzzoweb, Luca Rocci, consigliere di amministrazione dell’Azienda territoriale edilizia residenziale (Ater) della provincia dell’Aquila, di cui è neo presidente Quintino Antidormi, in collegamento da Rimini dove è in corso di svolgimento l’Expo della transizione energetica. Con Rocci in missione anche il direttore generale Giancarlo Alterio, e l’ingegner Giuseppe Cipollone.

