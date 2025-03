ATER L’AQUILA: ANTIDORMI NOMINATO RAPPRESENTANTE ABRUZZESI IN FEDERCASA NAZIONALE

L’AQUILA – Il presidente dell’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale (Ater) della provincia dell’Aquila, Quintino Antidormi, è stato nominato all’unanimità rappresentante regionale abruzzese nel Consiglio direttivo di Federcasa, l’organizzazione nazionale di categoria che riunisce le Ater d’Italia.

Lo hanno deciso i presidenti delle cinque Ater abruzzesi riuniti ieri nella sede dell’azienda di Pescara. All’incontro, oltre ad Antidormi, hanno partecipato Alfredo Grotta (Ater Teramo), Maurizio Bucci (Ater Lanciano-Vasto), Antonio Tavani (Ater Chieti), e Domenico Di Meo (Ater Pescara).

“Ringrazio i colleghi per la fiducia che mi è stata accordata – ha spiegato Antidormi -, attiverò con loro un filo diretto per coinvolgerli nella interlocuzione con Federcasa, un ente importante e strategico che ha come missione principale quella di supportare gli enti associati nella gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, contribuendo alla definizione delle politiche abitative a livello nazionale”.

Nel corso dell’incontro odierno, caduto a quattro mesi dall’insediamento dei presidenti, è stato fatto il punto della situazione e calendarizzate le attività da svolgere congiuntamente e sono stati affrontati temi comuni a tutte le aziende, tra cui la morosità, la programmazione dei fondi FSC, il rapporto con i Comuni e le gestioni condominiali.

“Al di là della decisione su Federcasa, che comunque mi onora – ha continuato il presidente di Ater L’Aquila -, la riunione è stata molto importante perché abbiamo ritenuto che debba essere svolta a cadenze fisse al fine di costruire, con la sinergia, una visione comune per essere più efficaci nella soluzione delle problematiche sul tappeto che, peraltro, abbiamo cominciato ad affrontare con spirito unitario proprio nel primo incontro di oggi”, ha concluso Antidormi.