ATER L’AQUILA: CDA RIUNITO PER LA PRIMA VOLTA AD AVEZZANO, NELLE PROSSIME SETTIMANE A SULMONA

L’AQUILA – Il Consiglio di amministrazione dell’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale (Ater) della provincia dell’Aquila, in sella da circa un anno, si è riunito oggi per la prima volta nella sede periferica di Avezzano e nelle prossime settimane farà tappa nell’altra sede decentrata di Sulmona: tutto ciò nell’ambito della attuazione di una delle mission principali del nuovo corso che è quello “di aprire l’ente al territorio e alle altre realtà amministrative, a partire dai Comuni”.

Lo rendono noto il presidente, Quintino Antidormi, e il componente Angela Marcanio: i due amministratori pubblici, alla presenza di dirigenti e tecnici, hanno approvato i vari punti all’ordine del giorno tra cui lo schema di convenzione con il Comune di Oricola “per definire le aree per eventuali interventi”, l’elenco di immobili da sottoporre alla Regione per la vendita pubblica in relazione ai quali “le somme da spendere per renderli fruibili sono nettamente superiori al valore di mercato”. Inoltre è stato nominato il responsabile della trasparenza ai sensi art.43 D.lgs n. 33/21013 nella persona del dottor Marco Fiore, dipendente Ater.

“Oltre al nostro lavoro giornaliero finalizzata a determinare le migliori condizioni di vita e sicurezza per coloro che abitano il nostro patrimonio abitativo, in questo senso rispettando e anche anticipando i tempi nell’utilizzo dei fondi del Pnrr – spiegano Antidormi e Marcanio -, siamo impegnati da mesi nel costruire rapporti più stretti con le amministrazioni locali e con il territorio, al fine di essere più vicini ai nostri inquilini. La riunione del Cda, per la prima volta dopo circa un decennio, rientra in questa nostra azione”, concludono.

Nei mesi scorsi ci sono state visite e contatti con i Comuni di Trasacco, San Benedetto del Marsi, Aielli e Secinaro.