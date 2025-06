ATER L’AQUILA: COMPLETATI ENTRO LUGLIO INTERVENTI MANUTENZIONE IN TRE PALAZZINE AD AVEZZANO

L’AQUILA – Saranno completati entro la fine del prossimo mese di luglio i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, tra cui la modernizzazione e la messa in sicurezza antisismica, nelle tre palazzine, di proprietà esclusiva dell’azienda territoriale per l’edilizia residenziale (ATER) della provincia dell’Aquila, site in via dei Bruzi n. 2-9-11 ad Avezzano oggetto di un importante intervento di lavori di miglioramento sismico ed efficientamento energetico finanziato con i fondi del Piano nazionale complementare al PNRR: le palazzine saranno riconsegnate entro la fine dell’anno agli affittuari.

I fabbricati in questione, edificati negli anni ’50, ospitano in totale 18 famiglie: negli anni non sono stati effettuati rilevanti interventi di manutenzione pertanto lo stato di conservazione prima dei lavori non faceva apparire gli stabili in condizioni ottimali. L’appalto di Avezzano è finanziato per 1.491. 539,00 di euro: a realizzare i lavori l’impresa Mic srl del gruppo Gravina.

Oggi il presidente dell’Ater dell’Aquila, Quintino Antidormi, insieme ai tecnici dell’azienda, ha effettuato un sopralluogo nel cantiere al termine del quale, oltre alla verifica di un intervento efficace, è stato confermato il cronoprogramma: l’appalto di Avezzano rientra in un più complessivo programma caratterizzato da 16 interventi, in altrettanti insediamenti di proprietà, finalizzati alla ordinaria e straordinaria manutenzione finanziati con 13,6 milioni di euro assegnati dalla Regione Abruzzo all’Ater nell’ambito della ripartizione dei fondi del Piano di nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

“Abbiamo potuto constatare che ad Avezzano i lavori previsti nell’ambito del Pnrr procedono spediti come da cronoprogramma nel rispetto delle scadenze, un particolare di non poco conto vista la scadenza dei finanziamenti nel 2026 – spiega Antidormi -. Entro il 31 luglio prossimo i lavori saranno terminati ed entro fine anno le famiglie potranno rientrare nelle loro case. Questa attività rientra nell’azione del nostro Consiglio di amministrazione finalizzata a determinare migliori condizioni ai coloro che abitano il nostro patrimonio abitativo”.

“In particolare, l’intervento in fase di realizzazione è volto ad una riqualificazione generale che restituirà agli inquilini alloggi sicuri e confortevoli, con importanti risparmi da un punto di vista dei consumi a carico degli stessi a seguito degli interventi di efficientamento energetico”, spiega ancora Antidormi che parla anche a nome dei due componenti del Cda, Luca Rocci e Angela Marcanio.

Entrando nel dettaglio sono stati realizzati lavori di miglioramento sismico attraverso la realizzazione di nuovi setti in cemento armato, ringrosso di travi e pilastri esistenti e ad applicazione di fibre in carbonio; efficientamento energetico attraverso la realizzazione di cappotto termico e sostituzione di tutti gli infissi; adeguamento impiantistico mediante realizzazione dei nuovi impianti elettrici ed idrici previa rimozione di tubazioni in materiale contenente amianto e in piombo, installazione di pannelli fotovoltaici e solare termici, rimozione dei vecchi serbatoi di accumulo per l’acqua posizionati nel sottotetto e senza accesso sicuro e sostituzione con nuovi serbatoi al piano terra; lavori di ripristino e di finitura conseguenti agli interventi di miglioramento sismico, adeguamento impiantistico ed efficiente energetico realizzati.

Il responsabile unico del procedimento è l’ingegnere Chiara Giacco, il direttore dei lavori l’ingegnere Luca Alfonsetti, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione l’ingegnere Valter Paro e il collaudatore strutturale l’ingegnere Roberto Laurenzi.