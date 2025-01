ATER L’AQUILA: DOMANI A ORTUCCHIO RICONSEGNA ALLOGGI IN DUE FABBRICATI RISTRUTTURATI CON FONDI PNRR

L’AQUILA – L’Azienda regionale per l’edilizia residenziale (Ater) della provincia dell’Aquila, comunica che domani, 31 gennaio alle ore 11,00 nel comune di Ortucchio (L’Aquila), si terrà la cerimonia di riconsegna ai legittimi assegnatari degli alloggi di due edifici siti in via Fornace, 61-63, ristrutturati con i fondi Pnrr.

All’evento interverranno, tra gli altri, il presidente del CDA Ater, Quintino Antidormi, i consiglieri Luca Rocci e Angela Marcanio, il sindaco, Raffaele Favoriti, il maresciallo della Stazione dei Carabinieri Pasquale Leone e il parroco, Rizziero Cerchi.