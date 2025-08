L’AQUILA – La Regione Abruzzo, nell’ambito del Fondo di Sviluppo e Coesione, ha assegnato all’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale (Ater) della provincia dell’Aquila un finanziamento di 4 milioni di euro: con queste risorse il Cda, guidato dal presidente, Quintino Antidormi, ha programmato interventi di efficientamento energetico ed abbattimento delle barriere architettoniche su 6 immobili per un totale di 94 alloggi, di esclusiva proprietà dell’Ente, in quattro comuni del territorio provinciale.

Entro l’anno saranno terminate le progettazioni che sono in affidamento in questi giorni, mentre i lavori cominceranno nel 2026. Tre stabili si trovano nel comune dell’Aquila, gli altri nei comuni di Collarmele, Avezzano e Sulmona.

“Si tratta di una buona notizia per un’ azienda impegnata nella riqualificazione del nutrito patrimonio abitativo – spiegano il presidente Antidormi e i componenti del Cda Luca Rocci e Angela Marcanio -. Ci sono ripercussioni positive per le famiglie che abitano in questi alloggi ma la realizzazione dei lavori comporterà anche importanti economie per Ater in termini di minori manutenzioni future. In particolare, gli inquilini beneficeranno di un consistente risparmio economico in bolletta dovuto al risparmio energetico che si otterrà a seguito degli interventi di miglioramento della qualità abitativa”.

Il presidente ringrazia la Regione “per la sensibilità mostrata nell’assegnare questa importante somma all’Ater dell’Aquila”.

Gli uffici dell’Area Tecnica e Lavori Pubblici dell’azienda, coordinati dal responsabile, Giuseppe Cipollone, si sono già attivati per predisporre gli atti propedeutici all’avvio dei lavori. Il dirigente Chiara Giacco sarà la referente per l’attuazione del finanziamento che consiste nel rimborso, dilazionato in 5 anni, delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi e debitamente rendicontate semestralmente da Ater.

Ecco gli interventi nel merito:

COLLARMELE in via Tramontana (529.681,67 euro-miglioramento energetico);

AVEZZANO in via C.A. Dalla Chiesa (1.482.554,71-miglioramento energetico);

SULMONA in via XXV Aprile (1.482.554,71-miglioramento energetico);

L’AQUILA – frazione di Sassa, via Ponte San Giovanni (238.602,00-eliminazione barriere architettoniche);

L’AQUILA – Frazione di Sassa, via Ponte San Giovanni (159.068,00-eliminazione barriere architettoniche);

L’AQUILA – in via Colle Sapone 4 (107.538,91-eliminazione barriere architettoniche).