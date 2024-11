L’AQUILA – Parte ufficialmente il nuovo corso dell’Azienda regionale per l’edilizia residenziale (Ater) della provincia dell’Aquila: nei giorni scorsi, nella sede dell’Aquila in via Antica Arischia, si è insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione recentemente nominato con decreto del presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, in attuazione della legge sullo spoils system ad inizio della dodicesima legislatura della Regione Abruzzo.

Sono stati protagonisti della prima riunione tre giovani amministratori: il presidente, Quintino Antidormi, 43enne commercialista di Avezzano, ed i componenti Luca Rocci (35), espressione della maggioranza di centrodestra in Consiglio regionale e Angela Marcanio (36), in quota alle opposizioni di centrosinistra. Questi ultimi due, rispettivamente dell’Aquila e di Celano, sono entrambi ingegneri. La nuova governance ha poi cominciato ad incontrare dirigenti e personale avviando la fase conoscitiva.

“Inizia formalmente una nuova esperienza, quella di presidente del Consiglio di Amministrazione dell’ATER della provincia dell’Aquila, un ruolo delicato quanto importante per un servizio di altissimo valore sociale visto che coinvolge l’aspetto abitativo. Un ringraziamento alla Regione Abruzzo per la fiducia riposta alla mia persona – spiega Antidormi -. Siamo una squadra giovane, sono pronto insieme ai miei colleghi a mettere in campo serietà, entusiasmo e freschezza per servire con i risultati che merita, la collettività della provincia dell’Aquila, spesso la componente più fragile”.

“Si è insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione dell’ATER L’Aquila, un ente molto importante a livello sociale, siamo decisi ad affrontare con grande convinzione questa nuova avventura in un settore, quello della casa, impattante nella vita dei cittadini”, dichiara Rocci.

“Siamo ad una sfida nuova e avvincente in merito alla quale siamo consapevoli anche della grande responsabilità. Ringrazio chi continua a credere in me e mi ha permesso di vivere questa opportunità di mettermi al servizio dei cittadini per quanto riguarda un valore decisivo: quello del diritto alla casa”, ha spiegato Marcanio.

Il nuovo Cda sostituisce il precedente composto dal presidente, Isidoro Isidori, e dai componenti Serena Parlante e Massimo Scimia.