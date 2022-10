ATER L’AQUILA, ISIDORI: “VICINI AD INQUILINI CONDOMINIO SULMONA, PRONTI A DARE CONTRIBUTO”

L’AQUILA – “Siamo vicini agli inquilini, ci siamo attivati subito tanto che oggi con il sindaco di Sulmona sono stato nel condominio di via XXV aprile per fare un approfondito sopralluogo. Il problema ha riguardato due singoli appartamenti, tra l’altro in momenti storici diversi, e non l’intera palazzina, il che lascerebbe pensare che si tratti, per fortuna, di casi individuali e quindi isolati. Naturalmente, fatti salvi gli accertamenti in corso. Però, la situazione mi sembra sotto controllo e circoscritta, comunque aspettiamo i risultati delle analisi che la Asl ha affidato all’Arta per capire meglio e dare il nostro contributo in sinergia con le altre istituzioni in termini di interventi e prevenzione”.

Così il presidente dell’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale (Ater) della provincia dell’Aquila, Isidoro Isidori, al termine del sopralluogo che si è svolto stamani a Sulmona nel condominio Ater di via XXV aprile dove, negli ultimi mesi, si sono verificati due casi di legionella.

“Il grande piano di manutenzione che stiamo mettendo in atto attraverso i fondi Pnrr e del superbonus è di carattere straordinario e riguarderà anche la ristrutturazione dei singoli appartamenti. La manutenzione ordinaria, come in questo caso, rimane a carico del singolo – spiega ancora l’avvocato Isidori -. In particolare, è emerso che la problematica riguarda due alloggi che sono collegati direttamente alla rete idrica comunale. In questi insediamenti abitativi infatti non ci sono vasche di accumulo che servono tutti i condomini. Ribadiamo che siamo vicini agli inquilini sempre nel rispetto di competenze e norme”, conclude il presidente dell’Ater della provincia dell’Aquila.