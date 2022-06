ATER L’AQUILA: “NO SVERSAMENTI FOGNARI PALAZZINE VIA MONTE SALVIANO, ENTRO GIUGNO LAVORI PULIZIA”

L’AQUILA – “Allo stato attuale non ci sono sversamenti fognari in nessuna forma e da nessun pozzetto, a seguito delle aperture delle grate di raccolta delle acque piovane è emerso che le stesse necessitano di pulizia. L’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale (Ater) della provincia dell’Aquila, alla luce di quanto verificato, ha messo in programmazione la pulizia dell’intera rete di raccolta piovana: sarà eseguita entro il mese di giugno”.

È quanto stabilito nel corso di due sopralluoghi effettuati dai tecnici dell’Ater, alla presenza degli stessi inquilini, in alcune palazzine di via Monte Salviano, nel quartiere San Francesco, all’Aquila.

Le verifiche, direttamente sul posto, si sono rese necessarie in seguito ad una segnalazione a mezzo stampa che parlava di “fuoriuscita di liquami da oltre un anno”, che quindi non è risultata veritiera.

“Dopo la segnalazione ci siamo attivati per fare in tempi brevi controlli attraverso due sopralluoghi – spiegano negli Uffici tecnici dell’Ater – La situazione è meno complessa di quanto preventivato. Nei prossimi giorni programmeremo l’intervento che risolverà la problematica con la pulizia della rete di raccolta dell’acqua piovana. Invitiamo comunque gli inquilini ad utilizzare il numero verde attivato dai vertici dell’Ater nell’ambito di un piano coordinato per dare risposte più puntuali e tempestive alle richieste di intervento”.