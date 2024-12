L’AQUILA – Il Consiglio di amministrazione dell’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale (Ater) della provincia dell’Aquila, riunito ieri all’Aquila, ha approvato alla unanimità dei presenti il bilancio di previsione 2025.

Lo rende noto il presidente dell’Ente, Quintino Antidormi, che parla anche a nome del Cda, che si è insediato nelle passate settimane, completato dai componenti Luca Rocci, e Angela Marcanio. Quest’ ultima era assente per motivi personali.

“Questo bilancio – spiega Antidormi rappresenta un passo fondamentale per garantire stabilità e crescita nel 2025, attraverso una gestione equilibrata delle risorse economiche, nel documento sono previsti investimenti in linea con la mission dell’Ente e con gli obiettivi di medio e lungo termine. Desideriamo esprimere un sincero ringraziamento a tutti i dipendenti per l’impegno dimostrato nella preparazione del Bilancio in tempi così stretti”.

Entrando nel merito, gli obiettivi fondamentali sono rappresentati dal completamento degli interventi per il recupero del patrimonio danneggiato dal sisma con finanziamenti per circa 27,5 milioni di euro, la riduzione della morosità, attualmente al 19%, e una maggiore attenzione alle manutenzioni ordinarie e straordinarie con l’aumento della dotazione finanziaria.

“Vogliamo stare sempre più vicini ai nostri inquilini per assicurare loro condizioni di vita ancora più dignitose, quindi il nostro intento è quello di cancellare il concetto di case popolari per lasciare il campo concretamente a quello di alloggi residenziali – spiega ancora il presidente – Abbiamo previsto un trend positivo relativo alla riduzione della morosità dei canoni di locazione che oggi è del 19%. Siamo riusciti a prevedere, un aumento delle somme a disposizione per la manutenzione ordinaria degli alloggi di 1.050.000,00 euro razionalizzando le spese correnti, mentre per manutenzione straordinaria verranno programmati interventi per complessivi 819.000,00 euro”.

Infine, sottolinea il presidente Antidormi, “sono previsti, sugli immobili di proprietà Ater danneggiati dal sisma 2009, finanziamenti per complessivi 27.543.000 di euro che permetteranno di dare avvio agli ultimi interventi per risanare il patrimonio danneggiato dal sisma”.