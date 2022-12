ATER L’AQUILA: RIAPERTA SEDE SULMONA, IN FUNZIONE OGNI MERCOLEDI’ PER SPORTELLO E SOPRALLUOGHI

L’AQUILA – È stata riaperta ieri la sede di Sulmona dell’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale (Ater) della provincia dell’Aquila: in tal modo, torna a pieno regime anche sul territorio della Valle Peligna e dell’Alto Sangro il servizio per rispondere alle necessità degli inquilini.

In particolare, gli uffici saranno in funzione nella giornata di mercoledì: al mattino, dalle 9,30 alle 13 per ricevere gli affittuari, nel pomeriggio, dalle 15 alle 18, per effettuare i sopralluoghi programmati dal personale sulla base delle istanze degli inquilini.