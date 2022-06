ATER L’AQUILA: RICONSEGNATO EDIFICIO VIA ARCO SANTA CROCE, 11 ALLOGGI DESTINATI A FORZE DELL’ORDINE

L’AQUILA – Continua il piano di riconsegna degli alloggi da parte dell’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale (Ater) della provincia dell’Aquila al termine degli interventi edilizi per la riparazione dei danni causati dal terremoto dell’Aquila di 13 anni fa: nei giorni scorsi è tornato agibile e messo di nuovo a disposizione dell’Azienda l’edificio in via Arco Santa Croce, 13 costituito da11 appartamenti di proprietà dell’ente e destinati alle forze di pubblica sicurezza. L’intervento, di una struttura classificata “A” quindi con danni lievi, ha avuto un costo di 600mila euro con un quadro economico, comprese le spese tecniche ed altre voci, di 780mila euro. L’appalto è stato gestito dalla stessa Ater.

A curare l’intervento è stata l’impresa Massicci srl di Sermoneta (Latina), della progettazione, direzione lavori e sicurezza si è occupato lo Studio associato Archisal di Ancona.

“Prosegue senza sosta il nostro lavoro per velocizzare le riconsegne e per recuperare il tanto, troppo, tempo perduto – spiega il presidente dell’Ater, Isidoro Isidori, in seguito all’atto della restituzione dell’immobile – Questa attività è tra le priorità della strategia del nuovo corso. Siamo in prima linea ma nello stesso tempo ci scusiamo con gli inquilini ed i proprietari per i disagi arrecati e che ancora vengono vissuti. Sono situazioni che abbiamo ereditato e che stiamo cercando di risolvere con un impegno giornaliero”, conclude il presidente dell’Ater della provincia dell’Aquila.