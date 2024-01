L’AQUILA – “È un giorno importante, che ci riempie di soddisfazione: riconsegniamo 14 appartamenti, dotati di massimo confort, e ad alte prestazioni energetiche, ad aventi diritto, che attendevano da anni, a causa di lungaggini burocratiche per il conseguimento dei finanziamenti. L’Ater prosegue dunque nella sua mission, che è quella di dare dignità all’edilizia residenziale pubblica, e di rispondere alle esigenze abitative del territorio aquilano”.

Con queste parole, Isidoro Isidori, presidente dell’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica (Ater) della provincia dell’Aquila, ha questa mattina tagliato il nastro del fabbricato di Via Corrado Pasqua, 8/10/12, a Paganica, popolosa frazione del comune dell’Aquila, gravemente danneggiato dal terremoto del 6 aprile 2009, e che dopo l’opera di demolizione e ricostruzione consentirà di mettere a disposizione agli inquilini aventi diritto, 14 alloggi di 70 metri quadrati ciascuno, divisi in tre corpi scala di accesso, e da altrettante cantine ed autorimesse.

All’evento hanno partecipato tra gli altri, oltre al presidente Isidori, il consigliere di amministrazione dell’Ater Massimo Scimia, il direttore generale, Alfredo D’Ercole, l’assessore con delega all’urbanistica del Comune dell’Aquila, Francesco De Santis, e i consiglieri comunali Daniele Ferella, Daniela Bontempo e Gianluca Marinelli.

Ha detto ancora Isidori, “questo sarà solo il primo di una serie di importanti interventi che andranno a chiusura nel 2024: sarà infatti a breve riconsegnato un altro complesso immobiliare in via Sant’Emidio, sempre nella frazione di Paganica, con altri 10 alloggi, e poi a L’Aquila in via Corfinium, dove verranno riconsegnati 16 appartamenti, e stiamo intanto dando seguito alle istanze di rientro dei cittadini negli oltre 64 appartamenti nel complesso di via Verzieri nella frazione di Preturo, oggetto di un’opera di ristrutturazione che definisco sontuosa, dal valore di 30 milioni di euro, e con un appalto, sviluppato dal nostro direttore generale Alfredo D’Ercole, in maniera congrua e coerente con gli impegni dell’ente”.

L’immobile di Paganica inaugurato oggi, il cui recupero ha avuto un costo complessivo di 2.742.095,27 euro, è dotato di riscaldamento centralizzato con pompa di calore del tipo radiante a pavimento, di impianto fotovoltaico, di impianto ascensore, di impianto di recupero delle acque meteoriche, di apertura automatica delle basculanti delle autorimesse, di infissi ad alta prestazione energetica.

“È stata una emozione forte riconsegnare le chiavi a famiglie che attendevano da tanto tempo – ha detto il consigliere Scimia -. La loro felicità è motivo di orgoglio per la nostra azienda, anche perché riconsegniamo abitazioni che hanno una qualità ben superiore rispetto a quelle che avevano lasciato nel 2009 a causa del sisma”.

L’altro componente del Cda, Serena Parlante, assente per concomitanti impegni, ha comunque voluto lasciare un messaggio di soddisfazione “per il proficuo lavoro che tutto il Consiglio di amministrazione e tutti i dipendenti Ater stanno facendo, di cui l’inaugurazione dell’edificio di Paganica rappresenta solo una tappa, verso la completa ricostruzione e riqualificazione del patrimonio edilizio residenziale pubblico”.

Il responsabile del procedimento è stato l’architetto Isabella Torlone, funzionario dell’Ater, che ha sottolineato: “gli inquilini potranno vivere in abitazioni dotate di tutti i confort, grazie alla dotazione di impianti di ultima generazione e con alte prestazioni energetiche che garantiranno importanti risparmi in bolletta. Gli impianti ad alto valore aggiunto tecnologico presuppongono un utilizzo accorto, e saranno pertanto gestiti al meglio da addetti con le giuste competenze, dall’amministratore di condominio e da un nostro responsabile”.

Il professionista incaricato della progettazione, direzione lavori e sicurezza è stato l’ingegnere Giuseppe Renzo Santini, titolare dello studio tecnico Semprim S.a.s. con sede a Trevi (Perugia), mentre l’impresa esecutrice dei lavori è stata la Ks Costruzioni s.r.l. con sede a Teramo.

Ha espresso infine soddisfazione il consigliere comunale Ferella, che è residente egli stesso a Paganica: “dopo quasi 15 anni dal sisma restituiamo abitazioni di grandissimo pregio, molto migliori rispetto a quelle del pre-sisma, a famiglie assegnatarie che già le abitavano, che non vedevano l’ora di tornarci a vivere, e che tutte insieme rappresentavano comunque una piccola e affiatata comunità. Grazie all’Ater abbiamo fatto un altro passo verso la normalità”.