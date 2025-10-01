ATER L’AQUILA: RIPRESI LAVORI IN 3 FABBRICATI A CELANO, RESCISSO CONTRATTO E RIASSEGNATO APPALTO

CELANO – Sono ripresi da alcuni giorni i lavori di riqualificazione su tre fabbricati dell’Azienda territoriale per la edilizia residenziale (Ater) della provincia dell’Aquila in tre fabbricati a Celano, in via Risorgimento, via delle Libertà e piazza dei Caduti 30 Aprile, finanziati nell’ambito dei fondi Pnrr assegnati dalla Regione Abruzzo: l’Ater ha risolto il contratto con la impresa che si era aggiudicato l’appalto riaffidando a tempo di record la commessa, attraverso una gara pubblica, alla Costruzioni e Manutenzioni Srl di Avezzano, con il termine previsto per il marzo 2026, cioè entro i termini dettati dal piano di ripresa e resilienza.

L’intervento, che prevede un quadro economico complessivo di 1,34 milioni di euro, riguarda 12 alloggi e è caratterizzato da opere di miglioramento sismico ed efficienza energetica.

Al passaggio di consegne nel cantiere di Celano sono intervenuti il presidente dell’Ater, Quintino Antidormi, e il consigliere di amministrazione Angela Marcanio. Oltre all’assessore comunale di Celano Silvia Morelli, insieme al rup Ater Francesca Tomei.

“Abbiamo fatto questa operazione in tempi celeri e nel pieno rispetto della tempistica prevista all’avvio dei lavori – spiegano Antidormi e Marcanio dopo il sopralluogo -. Per tutto ciò ringraziamo i nostri uffici ed i nostri dirigenti che insieme al Cda sono concentrati a lavorare per migliorare le condizioni dei nostri inquilini, obiettivo che è alla base della nostra mission fin dal nostro insediamento circa un anno fa”.

Il cantiere di Celano rientra nel più ampio programma di interventi finanziati dal Pnrr che coinvolge anche insediamenti abitativi ad Avezzano, Trasacco, Castel di Sangro e Tornimparte, nei quai i tempi sono rispettati. In questo ambito, sono stati terminati i lavori ad Ortucchio e Ovindoli dove gli alloggi sono stati riconsegnati.