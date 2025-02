ATER L’AQUILA: VALORIZZAZIONE PATRIMONIO EDILIZIA RESIDENZIALE, INCONTRO OPERATIVO A GIOIA DEI MARSI

L’AQUILA – L’avvio di una costante collaborazione istituzionale finalizzata alla valorizzazione del patrimonio di edilizia popolare, a cominciare dalle manutenzioni e dalle vendite.

Questo l’importante tema al centro dell’incontro che si è tenuto ieri a Gioia dei Marsi, tra Il sindaco del Comune marsicano, Gianluca Alfonsi, il presidente dell’Azienda territoriale edilizia residenziale (Ater) della provincia dell’Aquila, il commercialista Quintino Antidormi e il neo direttore, Giancarlo Alterio.

Per l’Ater erano presenti anche Loris Salvi e Giuseppe Cipollone, dell’ufficio “Area tecnica e Lavori pubblici” e Augusto Ciccani, dell’ufficio “Area tecnica e manutenzione”.

“Ringrazio il Sindaco Alfonsi per l’invito ricevuto – commenta il presidente Antidormi -: non si è trattato di un incontro solo istituzionale ma anche operativo. Alla presenza dei rispettivi tecnici abbiamo infatti concordato un cronoprogramma per rispondere alle esigenze dei cittadini e sono stati affrontati temi prioritari, come quelli della manutenzione e la vendita degli alloggi che insistono sul territorio di Gioia dei Marsi, affrontando, con estrema concretezza i problemi esistenti e individuando le soluzioni possibili da porre in essere nell’immediato. Non sarà una azione isolata perché Ater vuole stare vicina ai cittadini avviando anche un confronto con i primi cittadini”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il sindaco Alfonsi: “esprimo gratitudine al presidente Antidormi e al direttore Alterio: da parte loro si è di fatto confermato un nuovo metodo di lavoro, assai apprezzabile, che pone al centro il confronto con le istituzioni e gli Enti locali, sui problemi inerenti il delicato tema di una corretta gestione e valorizzazione del patrimonio di edilizia popolare che insiste nelle nostre comunità, condividendo con chi, come i sindaci, ben conoscono le reali esigenze abitative del territorio”.