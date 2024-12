ATER PESCARA: GIA’ AL LAVORO IL NUOVO CDA IN VISTA DELL’APPROVAZIONE DEL BILANCIO

PESCARA – È già a lavoro il nuovo Consiglio di Amministrazione dell’ATER di Pescara nominato dalla Regione Abruzzo e insediatosi lo scorso 27 novembre. Nel corso della prima riunione dell’organo di indirizzo politico – amministrativo dell’ATER, guidato da Domenico Di Meo e composto altresì dai consiglieri Emanuele Evangelista e Lilliana Rullo, è stato preso atto del lavoro svolto dalla precedente compagine amministrativa e assunto le prime linee guida per la futura attività dell’Ente, in particolare per l’approvazione del bilancio di previsione per prossimo esercizio finanziario.

L’ATER di Pescara gestisce oltre 5.000 unità immobiliari tra alloggi di edilizia residenziale pubblica, alloggi a canone concordato e locali a uso commerciale situati in gran parte nella città di Pescara e per la rimanenza negli altri 45 Comuni della Provincia, un bacino di utenza che coinvolge circa 20.000 abitanti del territorio, senza contare gli alloggi ceduti nel tempo ai sensi delle leggi vigenti e che continuano ad essere parte di fabbricati condominiali ancora gestiti dall’ATER, che partecipano in ogni caso alle vicende delle parti comuni.

“Un lavoro importante e di grande rilievo quello che attende i nuovi amministratori, che possono contare su un Ente solido e un personale di comprovata esperienza e professionalità. Tra le criticità di maggiore evidenza alle quali il nuovo Consiglio di Amministrazione dedicherà sforzi e energie, d’intesa con la Regione Abruzzo, con i Comuni del territorio, in primo luogo con il capoluogo provinciale, e con le altre Autorità si segnalano la lotta alle occupazione abusive, che minano anche la sicurezza delle strade e dei quartieri, e il recupero funzionale di numerosi fabbricati residenziale, attraverso gli interventi di manutenzione straordinaria resi possibili grazie ai finanziamenti del PNRR in primo luogo”.