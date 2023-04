ATER TERAMO: ECCO IL PROGETTO “TIGER” PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI 255 ALLOGGI

TERAMO – Sono 45 gli edifici e 255 gli alloggi dell’Ater di Teramo che saranno interessati dal Progetto “Tiger”, un’ambiziosa iniziativa finanziata dalla Comunità Europea, che mira alla riqualificazione energetica.

I 150 inquilini – si legge in un nota dell’Ater teramana – che vivono in quegli alloggi, hanno infatti ricevuto la comunicazione relativa all’avvio della fase operativa del progetto, e saranno contattati nei prossimi giorni, per l’organizzazione di sopralluoghi da parte di personale specializzato, selezionato direttamente dall’Ater che procederà ad una valutazione della efficienza energetica ovvero un’accurata analisi preliminare per verificare lo stato degli impianti esistenti e le caratteristiche della struttura del fabbricato.

Tiger è infatti l’acronimo di Triggered investments in grouping of buildings for energy renovation, il programma che ha l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica del patrimonio residenziale pubblico.

“Un programma nel quale crediamo moltissimo – spiega il presidente dell’Ater Teramo, Maria Ceci – perché quella di ridurre le emissioni di carbonio è una delle grandi sfide del futuro e con Tiger puntiamo, di concerto con la Regione Abruzzo, le Ater di Pescara, L’Aquila, Chieti e Lanciano, a realizzare interventi su oltre 1.500 alloggi di edilizia residenziale pubblica in 126 edifici di 58 Comuni della Regione Abruzzo, che porteranno a risparmi energetici stimati superiori al 30 per cento e ad una riduzione delle emissioni nocive pari ad oltre 1.760 tonnellate annue”.

La fase fondamentale del progetto è quella della partecipazione, perché quello dei cittadini deve essere un ruolo attivo, di condivisione delle buone pratiche di comportamento e di vita.

“Oltre che strutturale, quella del risparmio energetico è una rivoluzione culturale – Ceci – sensibilizzare i cittadini al risparmio energetico è infatti un punto fondamentale, per questo ci stiamo impegnando attivamente nei confronti degli inquilini beneficiari, tramite l’help desk, la diffusione delle brochure, del calendario Tiger 2023, la guida al risparmio energetico fornite dall’Agenzia per l’Innovazione, lo Sviluppo e la Formazione e il contatto con personale specializzato che seguirà il processo attuativo del progetto nelle varie fasi”.

Nella fase successiva, saranno organizzati incontri informativi durante i quali 150 inquilini riceveranno informazioni e materiale sulle tematiche trattate dal progetto. In particolare, gli incontri verteranno sui consumi energetici e sulle buone pratiche per risparmiare, sul benessere abitativo, sui vari aspetti dell’efficienza energetica quale l’utilizzo degli infissi a taglio termico.

Gli appartamenti, come detto, saranno poi sottoposti, gratuitamente, alla valutazione della efficienza energetica.

L’esperto analizzerà i dati sui consumi e sui costi energetici, anche esaminando fatture e bollette, per individuare i possibili interventi migliorativi, che comprendono interventi di ristrutturazione dell’edificio e la sostituzione/modifica degli impianti esistenti. Nel ventaglio degli interventi di riqualificazione energetica sono previsti: – l’isolamento termico delle strutture opache; – la sostituzione degli impianti di climatizzazione; – la sostituzione delle finestre comprensive di infissi.

Nei 36 mesi di progetto, “Tiger” svilupperà un complesso programma di investimenti che, attraverso una o più gare di appalto, permetterà di selezionare 5 ESCo – Energy service company – che si occuperanno di effettuare gli interventi negli edifici selezionati.