ATERNO GAS & POWER TRA INNOVAZIONE E SOSTEGNO ALLO SPORT: INTERVISTA A SCOPANO, LA DIRETTA

L’AQUILA – Il mercato dell’energia, le innovazioni di transizione ecologica. Il ruolo di main sponsor di “Love Abruzzo”, kermesse tennistica itinerante ed innovativa, che coinvolgerà oltre 2.300 atleti provenienti da tutta Italia e dal mondo, per oltre tre mesi, toccando ben nove città dell’intera regione, L’Aquila, Ortona, Tortoreto, Alba Adriatica, Chieti, Carsoli, Avezzano, Vasto e Pescara.

Questi i temi al centro dell’intervista in diretta streaming su Abruzzoweb a partire dalle ore 16 a Mauro Scopano, amministratore unico di Aterno Gas & Power, azienda aquilana con sede centrale in via Vicentini, leader in Abruzzo nella fornitura di gas metano ed energia elettrica, operante nel settore delle soluzioni per ottimizzare i costi energetici e dei pannelli fotovoltaici, e che conta 17 sedi, una settantina tra dipendenti e stretti collaboratori, 35 mila clienti, per fatturato di 25 milioni di euro.

Scopano è stato appena rieletto nel consiglio direttivo del Circolo Tennis “Peppe Verna” dell’Aquila, assieme al presidente uscente, il consigliere regionale del Partito democratico Pierpaolo Pietrucci.