ATESSA: AL VIA DOMANI “ITALIAN MOTOR WEEK”, VETRINA DEL MADE IN ITALY MOTORISTICO

ATESSA – Sta per scattare il semaforo verde per Italian Motor Week, manifestazione organizzata da ‘Città dei Motori’, la rete Anci che associa quaranta Comuni del ‘Made in Italy’ del settore, e supportata dal Ministero del Turismo e ACI. Più di cento gli eventi organizzati in tutta Italia da sabato 9 a domenica 17 settembre.

Ad Atessa (Chieti) gli eventi avranno inizio domani, venerdì 15 settembre, con le visite guidate nello stabilimento Stellantis Europe (ex Sevel). Partners dell’evento le eccellenze dell’industria motoristica della Val di Sangro come Stellantis, Honda e Taumat.

L’iniziativa, nata su impulso del Direttivo Nazionale “Città dei Motori” -di cui è consigliere il vicesindaco di Atessa, Vincenzo Menna– vuole celebrare le eccellenze dell’Automotive e del settore motociclistico e si pone l’obiettivo di sviluppare il turismo motoristico, che già oggi muove numeri importanti grazie a milioni di appassionati e simpatizzanti italiani e stranieri.

“Il nostro obiettivo – spiega in una nota il sindaco Giulio Borrelli – è fondere la tradizione culturale del Centro Storico – che faremo scoprire ai visitatori anche durante la Motor Week con passeggiate culturali guidate – con il polo innovativo delle nostre industrie della Val di Sangro. Grazie a iniziative come questa, che si inserisce nel percorso presentato lo scorso agosto con la ‘Mappina’, è possibile mettere in luce l’appeal della nostra Città proponendo Atessa come nuova destinazione del circuito turistico regionale”.

Durante le giornate della Motor Week, sarà possibile vivere un’esperienza unica per gli appassionati di motori e non solo che avranno l’opportunità di visitare gli stabilimenti Stellantis e Honda, provare moto, go-kart, minimoto e ammirare le auto storiche e moto in raduno.

“Sarà un’esperienza nuova per vivere Atessa in ogni sua peculiarità mettendo al centro i motori della nostra economia – afferma il vicesindaco Vincenzo Menna, coordinatore dell’evento – Faremo un tuffo nel passato con le auto d’epoca e poi brividi sulle due ruote e sui go-kart nel percorso cittadino. Per i più piccoli ci saranno corsi per minimoto. Sabato sera intrattenimento musicale per tutti. Contiamo di attirare visitatori anche dai paesi limitrofi e presentare Atessa con una veste diversa”.

“Abbiamo accolto con entusiasmo l’invito del Comune di Atessa. Per noi è un’occasione per consolidare il rapporto questa Comunità.+ – afferma l’ingegner Viggiano per Stellantis Europe- Insieme possiamo raggiungere risultati che migliorano la competitività del nostro Stabilimento”.

IL PROGRAMMA

VENERDI’ 15

due appuntamenti con le visite guidate nello stabilimento Stellantis di Atessa.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione con messaggio whatsapp al 370 3374711.

Un’opportunità per entrare nel cuore delle nostre eccellenze motoristiche.

SABATO 16

• Ore 16.30, in piazza Oberdan, dimostrazioni di guida go-kart su circuiti cittadini.

• Ore 17.00, in piazza Oberdan, Corso “Hobby Sport Young” – Corso guida minimoto per bambini (6/14 anni)

• Ore 17.30, piazza Garibaldi, motoradunono e raduno auto d’epoca

• Ore 17.30 apertura stand espositivi Honda e Stellantis

• Ore 19.00, piazza Oberdan, dimostrazioni di guida go-kart su circuiti cittadini.

• Ore 21.30, piazza Garibaldi, musica dal vivo

• Ore 22.00, in piazza Oberdan, Corso “Hobby Sport Young” – Corso guida minimoto per bambini (6/14 anni)

————————————————————————–

DOMENICA 17

• Ore 10.00, piazza Garibaldi, Motoraduno e raduno Fiat “500”

• Ore 10.00, piazza Garibaldi, apertura stand espositivi Honda e Stellantis

• Ore 10.00 in piazza Oberdan, Corso “Hobby Sport Young” – Corso guida minimoto per bambini (6/14 anni)

• Ore 11.30 visita guidata della Mostra Permanente di Presepi di Atessa a cura dell’Associazione Amici del Presepio Sezione di Atessa (ritrovo Ore 11.15 in piazza Oberdan).

• Ore 16 Visita guidata al Museo Sassu a cura di MuseAte.

• Ore 16.30, piazza Oberdan dimostrazioni di guida go-kart su circuiti cittadini.

• Ore 17.30, piazza Garibaldi, raduno auto d’epoca

• Ore 17.30 Visita guidata del Tesoro di San Leucio. (Ritrovo zona antistante la Cattedrale di San Leucio in Via Trento e Trieste)

• Ore 18.15 “Arte Orafa e Uncinetto …Preziosi Intrecci”. Laboratorio di uncinetto: realizzazione di una Presentosa. A cura Atessa Ventunesimo Secolo con le Uncinettine- Il laboratorio si terrà presso Piazza Benedetti.

• Ore 19.00, piazza Oberdan, Corso “Hobby Sport Young” – Corso guida minimoto per bambini (6/14 anni)

• Ore 21 Visita guidata dell’Ex Convento dei Domenicani (Chiesa di San Domenico, Municipio e Teatro Comunale). Ritrovo presso Piazza Municipio davanti alla Chiesa di San Domenico.

Auto e moto in raduno, con partenza e rientro a piazza Garibaldi, percorreranno le vie di Centro e Periferie della Città.

L’esperienza a contatto con l’eccellenza motoristica atessana prosegue nei giorni VENERDI’ 23 SETTEMBRE E VENERDÌ 6 OTTOBRE

con visite guidate nello stabilimento Honda di Atessa. Un’opportunità per entrare nel cuore delle nostre eccellenze motoristiche.

Media partners evento Radio Delta 1 e Radio Studio 5