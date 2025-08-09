ATESSA: AL VIA L’ATTIVAZIONE DEL NUOVO ASCENSORE NEL PARCHEGGIO MULTIPIANO DI PIAZZA OBERDAN

ATESSA – Domani, in coincidenza con l’evento di Corti Antiche, entrerà in funzione un nuovo ascensore nel parcheggio Multipiano di piazza Oberdan ad Atessa (Chieti).

Si tratta di un’opera – che rispetta le diverse norme di sicurezza – del costo di 135 mila euro. Il nuovo ascensore è sottoposto a un moderno sistema di videosorveglianza. “Confidiamo” si legge in una nota, “che i cittadini lo usino nel rispetto delle norme preservandone il decoro. Contemporaneamente viene aperto il vicino parcheggio lungo la circonvallazione Guido D’Onofrio, composto da 28 posti auto, compreso 2 per disabili. Quest’opera è successiva alla messa in sicurezza del versante settentrionale del centro storico realizzato con un investimento di 1 milione di euro con fondi europei del Pnrr. Per favorire la mobilità durante l’evento corti antiche, il Comune di Atessa ha messo a disposizione un servizio di bus navetta gratuito con partenza da Piazza Abruzzo (nei pressi di L’Arcobaleno), fermata Acqua&Sapone, Atessa e arrivo Piazza Oberdan. Ogni 20 minuti dalle 19:30 alle 24:00!”.