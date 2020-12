ATESSA: APRE IL CENTRO SERVIZI AL CITTADINO, BORRELLI, “GUARDIAMO A SVILUPPO DEL TERRITORIO”

ATESSA – Ad Atessa apre il “Centro servizi al cittadino”, una struttura che ospiterà uffici e attività utili per gli abitanti di Atessa e di tutta la Val di Sangro. Ci saranno: la Siae; l’Ufficiale giudiziario; alcuni patronati; la Sasi, che raddoppierà le ore di apertura al pubblico, soprattutto nei periodi di emissione delle bollette.

Il centro, in corso Vittorio Emanuele, 14, entrerà in funzione venerdì, 11 dicembre. I lavori di sistemazione dei locali, per un costo di 60mila euro, sono stati eseguiti in economia dal Comune, senza il bisogno di particolari autorizzazioni e cartellonistiche. Quello che ha richiesto particolare impegno e autorizzazioni è lo Sportello dell’Ips, novità assoluta in provincia di Chieti, che, con l’aiuto delle direzioni nazionale, regionale e provinciale dell’Istituto, si sta cercando di mettere al servizio non solo degli atessani, ma anche dei cittadini di altri 22 Comuni.

All’inaugurazione di venerdì, che avverrà nel rispetto delle norme sanitarie, parteciperanno Luciano Busacca e Federico Fumo, rispettivamente direttore regionale e provinciale dell’Inps; Gianfranco Basterebbe, presidente della Sasi; Annarita D’Aurizio, presidente dell’associazione Commerciate.

“Manca poco al Natale, festività da sempre vissuta come momento di gioia, raccoglimento e tradizione. Per via della pandemia, che ci ha colpiti, quest’anno sarà un Natale diverso, ma non meno sentito – commenta il sindaco, Giulio Borrelli– Perché il Natale è anche uno stato d’animo. Per questo motivo la nostra amministrazione ha giudicato importante illuminare la città come segno di fiducia e di speranza nel futuro, oltre che per ricreare l’atmosfera natalizia. Restiamo, naturalmente, sempre attenti e sensibili soprattutto verso le persone e le categorie in difficoltà. Nasce, così, l”App della solidarietà’, che consentirà alle famiglie di beneficiare del Fondo che il Comune ha predisposto per fare acquisti nei negozi di Atessa, permettendo di ridare speranza anche ai commercianti, fortemente colpiti dalle misure emergenziali”.

“Non ci limitiamo, comunque, agli interventi natalizi. Guardiamo oltre, per la crescita e lo sviluppo del territorio – aggiunge Borrelli riferendosi al Centro servizi – È una struttura che ha un duplice scopo: servire meglio i cittadini di un intero territorio e contribuire a rianimare il centro storico di Atessa. Auspico, a questo punto, che il centrodestra atessano -superando atteggiamenti pregiudiziali tenuti finora- voglia condividere con noi l’importanza di quest’opera”, conclude il primo cittadino.

