ATESSA: ARRIVA IL COMUNE AUDIOPROTETTO

ATESSA – Fare corretta informazione sui temi del benessere acustico: è l’obiettivo della campagna Comune Audioprotetto, una sinergia tra amministrazioni locali virtuose e Udito Italia, onlus impegnata nella promozione della salute uditiva.

Domenica prossima 11 giugno, l’appuntamento è in Piazza Garibaldi ad Atessa (Chieti) alle ore 10, dove saranno presenti per presentare l’iniziativa l’assessore ai Servizi Sociali del Comune di Atessa, Ilenia Tumini, e l’assessore alla Salute Pubblica Marianna Apilongo, con la partecipazione del dottor Carlo de Luca, specialista in Otorinolaringoiatria.

Il Comune Audioprotetto è un comune che ha avviato un percorso di sensibilizzazione uditiva attraverso la realizzazione di una o più azioni relative al benessere acustico della popolazione e già diversi comuni abruzzesi hanno aderito alla campagna sociale.

[mqf-dynamic-pdf]