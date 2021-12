ATESSA, CAMIONISTA DI 46 ANNI MUORE DAVANTI CANCELLO STABILIMENTO: TRAGEDIA ALLA EX BLUTEC

ATESSA – È morto per strada, davanti ai cancelli dello stabilimento ex Blutec, nella zona industriale della Val di Sangro, ad Atessa (Chieti), dove era arrivato per lavoro.

La tragedia si è consumata nella tarda mattinata di oggi.

Un autotrasportatore di origini romene, di 46 anni, sentendosi male, ha accostato ed è sceso dal mezzo pesante. Si è accasciato sull’asfalto e lì, dopo un po’, è morto.

Inutili i soccorsi da parte di altri lavoratori e degli operaotri del 118. Sul posto i carabinieri della compagnia di Atessa per i rilievi di legge.