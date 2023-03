ATESSA: CIVICA DI BORRELLI VS MANIFESTI CAMPITELLI, “QUI DI FONDI A PIOGGIA NEANCHE UN EURO…”

ATESSA – “Siamo comunque contenti che almeno una parte dei 12 milioni di euro di contributi, coperti con più entrate fiscali e soldi dello Stato, distribuiti a pioggia e in maniera discrezionale dalla Regione a fine anno, vadano ai Comuni. Seppur Atessa non sia tra quelli fortunati, così da poter anch’essa mettere mano alla manutenzione dei propri impianti sportivi!”.

Così su facebook il Mau, movimento civico per Atessa Unita, che è la componente più forte dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giulio Borrelli, dopo l’affissione dei manifesti a Lanciano da parte dell’assessore regionale Nicola Campitelli, della Lega, in cui si rivendica l’aver ottenuto, nel maxi-emendamento di fine anno, risorse per impianti sportivi e parchi giochi.

La Lega di Atessa, a surriscaldare il clima, accusa Borrelli di non aver partecipato a bandi pubblici, e di aver perso importanti risorse, in particolare per gli impianti sportivi.

“Il Movimento civico Atessa Unita, che fa parte della maggioranza che amministra il nostro Comune – dichiara in una nota il sindaco – ha posto un tema preciso che riguarda l’assegnazione a pioggia dei fondi regionali di fine anno. Assimilare questa decisione ai bandi è pura mistificazione. I fondi del bilancio ( come quelli di fine anno) che finiscono nella finanziaria sono scelte discrezionali”.

E ricorda ai leghisti: “I bandi, invece, seguono criteri e condizioni precisi. Se, poi, qualcuno è interessato ai finanziamenti ottenuti da Atessa, ricordo solo quelli più recenti: a breve ci saranno le assegnazioni dei lavori per un finanziamento europeo di 4 milioni di euro per il polo dell’infanzia (da 0 a 6 anni) e di un altro finanziamento, sempre europeo, di 2 milioni di euro per strutture dell’accoglienza. Il resto è propaganda di bassa…lega”.