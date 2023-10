“ATESSA COMICS”, ARRIVA L’EVENTO DEDICATO A FUMETTI E SUPEREROI

ATESSA – Dalla sala giochi all’aperto dove provare la realtà virtuali, simulatori di guida e retrogaming per i nostalgici, Stand a Tema, show, tornei Tcg ad un area dedicata alle auto vintage. Spettacoli continui tra cui esibizioni di Kpop con gli Arrosticini e Kpop arrivando alla sera con lo spettacolo dedicato alle musiche Disney messo in scena dalle Princess Remix.

Arriva ad Atessa (Chieti) l’evento dedicato a fumetti e supereroi: “Atessa Comics”, tre giorni di divertimento a partire da venerdì 13 alle ore 18 con l’apertura degli stand in piazza Garibaldi. Tanti contenuti per giovani e adulti. Si proseguirà per tutta sabato con la Ciurma cartoon band che si esibirà sabato 14 alle ore 22 per poi ballare tutta la notte con Manuel Dj e si chiuderà domenica 15 con Gara Cosplay delle 17.30 dedicata a tutti gli amanti del genere, ospite speciale in giuria Giustink. Area Food dedicata e Live Dungeon per giocatori appassionati. Evento organizzato da Sound Machine Italia di Simone Travaglini con il patrocinio del Comune di Atessa.

I dettagli: venerdì 13 ottobre: ore 18 apertura stand; ore 21 serata di gala con le fantastiche “Principesse Disney”. Sabato 14 ottobre: ore 15 apertura degli stand con pomeriggio all’insegna di tornei a tema; ore 16 tornei a tema; ore 21 musica dal vivo “La Ciurma cartoon band” Domenica 15 ottobre: ore 10 apertura stand e sfilata cosplay e incontro con le Principesse Disney; ore 11 vestizione Yukata; ore 16 Kpop ed esibizioni di ballo; ore 17.30 gara cosplay.