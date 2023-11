ATESSA CONTEMPORARY FESTIVAL: DAL 17 NOVEMBRE CONCERTI E UNA SERATA CONTRO VIOLENZA SULLE DONNE

ATESSA – “Con questi appuntamenti musicali invernali arricchiamo l’offerta per chi desidera trascorrere una serata nella nostra Città. Saranno presenti artisti di talento, l’orchestra del maestro Angelo Valori, che ringrazio particolarmente, e saranno celebrati anche temi importanti come quello della violenza sulle donne. Una rassegna che metterà Atessa, ancora una volta, al centro degli appuntamenti da non perdere”.

Lo dichiara l’assessore alla cultura del Comune di Atessa (Chieti) Ilenia Tumini, riguardo la rassegna musicale “Contemporary”, al via venerdì 17 novembre, al teatro comunale “Antonio Di Iorio” che comprende tra i concerti in programma, anche una serata interamente dedicata alla “Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne”.

Cinque appuntamenti per cinque serate promosse e organizzate dall’amministrazione comunale di Atessa con le prestigiose collaborazioni di Adrimusic e Pescara Jazz. Agli appuntamenti in cartellone per la stagione teatrale e gli eventi natalizi ai nastri di partenza, si affiancano dunque anche alcune serate dedicate agli appassionati di musica.

Si inizia con un concerto doppio che vede protagonisti il “Pietro Pancella Trio” e il “Christian Mascetta Trio Out of Space” che si esibiranno venerdì sera alle 21. I biglietti sono disponibili sulla piattaforma www.ciaotickets.com al costo di 5 euro.

Il programma completo del Festival:

venerdì 17 novembre 2023, ore 21: Pietro Pancella trio; Christian Mascetta Trio “Out of Space”.

Domenica 26 novembre 2023, ore 18: Angelo Valori & Medit Voices “Mi ritorni in mente”. concerto organizzato per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne; ore 21: Daniele Mammarella & Christian Mascetta duo.

Sabato 02 dicembre, ore 21:15: Angelo Valori & Medit Orchestra con la partecipazione di Giovanni Block e Paolo Talanca “In direzione ostinata e contraria: le canzoni di De André”.

Giovedì 07 dicembre, ore 21:15: Italian Contemporary Orchestra “Hits & Strings”.

Giovedì 14 dicembre, ore 21: Emanuele Continenza Trio; Objective/Subjective – Esposito Pancella Mangiocavallo.