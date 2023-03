ATESSA: CORSI DI NUOTO GRATUITI, INFORMAZIONI E DOMANDE

ATESSA – Dopo i corsi gratuiti per educazione digitale agli over 60, ginnastica e majorettes per i ragazzi, l’Amministrazione comunale di Atessa (Chieti) offre la possibilità di frequentare corsi di nuoto gratuiti, organizzati presso la piscina comunale, per le seguenti categorie:

-ACQUATICITA’ NEONATALE (3 – 36 mesi) max 30 iscritti

-ACQUATICITA’ OVER 50 max 40 iscritti

-CORSI PER DISABILI max 20 iscritti

I corsi sono riservati ai residenti nel territorio comunale.

PER LE ISCRIZIONI, DA PRESENTARE ENTRO IL 7 APRILE, È PREVISTA APPOSITA DOMANDA SCARICABILE DAL PORTALE

https://www.comunediatessa.it/c069005/po/mostra_news.php?id=1633&area=H