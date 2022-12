ATESSA, DOMANI L’ADDIO A LORENZO, TRAVOLTO DA UN’AUTO MENTRE ERA IN BICI. LA TRAGEDIA A PORDENONE

CHIETI – Si svolgeranno domani,1 gennaio, alle 15, nella chiesa San Benedetto di Piazzano, ad Atessa, i funerali di Lorenzo D’Alonzo il 28enne morto dopo essere stato travolto da una macchina mentre era in bici. La tragedia a Pordenone dove il giovane lavorava come operatore socio sanitario in ospedale.

I funerali saranno da una celebrati da don Andrea Rosati. L’intera comunità si è stretta attorno al dolore dei familiari con una veglia di preghiera che si è svolta nella chiesa di San Vincenzo a Montemarcone di Atessa. La famiglia D’Alonzo, molto conosciuta e stimata, anche per via delle iniziative di solidarietà intraprese nella zona, risiede nella frazione di Piazzano. Parole di cordoglio e vicinanza sono state espresse dal sindaco Giulio Borrelli.

Lorenzo lascia la mamma Maria Michelina Menna, da poco pensionata, il papà Franco, apprezzato musicista, cantante e imprenditore agricolo e il fratello minore Nicola

Il giovane abruzzese è stato investito da dietro da una Fiat 500 guidata da un ragazzo del Burkina Faso che ora è sotto inchiesta per omicidio stradale ma è risultato negativo all’alcoltest e che ha subito soccorso la vittima. Lo straniero stava lavorando facendo consegne per conto di una ditta che produce sushi. D’Alonzo è stato portato subito in ospedale dove il cuore ha cessato di battere.