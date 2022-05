ATESSA: DONNA DI 57 ANNI PERDE LA VITA IN INCIDENTE STRADALE, GRAVEMENTE FERITA LA FIGLIA

LANCIANO – Incidente mortale questa mattina nella zona industriale di Atessa (Chieti), tra via Genova e via Italia, in cui ha perso la vita una donna di 57 anni, residente a Civitaluparella (Chieti), comune del vicino Medio Sangro.

Nell’impatto è rimasta gravemente ferita anche la figlia di 36 anni elitrasportata dal 118 e ricoverata all’ospedale di Pescara.

La donna era alla guida di una Dacia Sandero che si è scontrata con una Ranger Rover. La dinamica dell’incidente stradale è al vaglio dei carabinieri di Atessa, coordinati dal capitano Alfonso Venturi. Sul posto sono giunte anche due ambulanze del 118.