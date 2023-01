ATESSA: FEBBO REPLICA A BORRELLI, “SU AREA INDUSTRIALE FACCIA INVESTIMENTI, NON SOLO RECLAMI”

CHIETI – “Al sindaco di Atessa che si erge questa volta a paladino delle tante problematiche aree industriali mi permetto di ricordare che non ho sentito la sua voce quando il Consorzio Industriale Val di Sangro, economicamente forte e amministrativamente, veniva inglobato in Arap, dal D’Alfonso&Paolucci, con gli altri fortemente indebitati, quindi di fatto paralizzando le attività di manutenzione nella Vai di Sangro”.

Lo dichiara il capogruppo FI in Regione Abruzzo Mauro Febbo

“Peraltro Borrelli finge di non sapere che comune, quindi anche il suo, sulle aree industriali riscuote risorse ingenti per l’Imu, che dovrebbe e avrebbe anche l’onere di fare interventi e non solo reclamarli, peraltro solo contro il Cdx. Sempre allo “smemorato” Borrelli vorrei ricordare e sottolineare che nella passata programmazione 2014 2020 la Giunta regionale D’Alfonso a fronte di brn 750 milioni € di fondi sviluppo e coesione (il famoso MasterPlan) hanno messo *zero* sia su interventi infrastrutturali che di sostegno economico. Nella nuova programmazione 2021 2027, che è stata posticipata per la Pandemia al 2023, prevediamo, questa maggioranza di Cdx, prevede interventi solo per manutenzione di oltre 25 milioni €. Non abbiamo bisogno dei paladini delle “cause perse”, conosciamo le necessità dei territori e sappiamo programmare e progettare interventi e risorse”