ATESSA, FESTIVITA’ NATALIZIE: AL VIA DA SABATO 2 DICEMBRE

ATESSA – Anche Atessa (Chieti) si prepara alle festività natalizie, che prenderanno il via da sabato 2 dicembre alle 16.

Questa mattina la conferenza stampa di presentazione ufficiale del Natale atessano 2023.

Il sindaco, Giulio Borrelli, ha illustrato le iniziative che l’amministrazione comunale sta realizzando per il centro storico, riportate nella pagina iniziale del numero speciale di InformAte. Alla conferenza hanno preso parte il vicesindaco Vincenzo Menna e gli assessori Enzo Orfeo, Ilenia Tumini, Marianna Apilongo e Giuseppe Masilli.

È intervenuto, in collegamento, il presidente dell’associazione nazionale “Città del vino”, Angelo Radica, per presentare l’enoteca “Città del vino Abruzzo” che aprirà, tra gli altri temporary shop, in corso Vittorio Emanuele II.

Sono intervenuti, in sala, per l’associazione italiana sommelier, Francesca Cretaro, che ha anticipato alcune iniziative di Ais in collaborazione con i temporary shop e con i commercianti permanenti come corsi di degustazione, assaggi itineranti all’interno dei negozi del centro, serate tematiche e ospiti speciali.

Per Confesercenti è intervenuto Fabrizio Giardino che ha evidenziato l’importanza dell’iniziativa per il commercio; per l’associazione Kommerciate è intervenuta la presidentessa, Annarita D’Aurizio, a contrassegnare il percorso sinergico intrapreso tra l’amministrazione comunale e i commercianti. Tra il pubblico in sala, anche alcuni rappresentanti di aziende produttrici presenti nei temporary shop e rappresentanti di operatori turistici del posto.

