ATESSA: “FINANZIAMENTI E INTERVENTI RECORD PER OPERE PUBBLICHE E SERVIZI”, IL BILANCIO

ATESSA – “Alla vigilia dell’apertura dell’Expo, l’Amministrazione comunale di Atessa ha pubblicato un bilancio dettagliato delle opere realizzate e in via di realizzazione negli ultimi 7 anni. Dai dati e dai bilanci pubblicati si ricava che con fondi europei, statali, regionali e comunali sono stati realizzati e si stanno realizzando interventi che non hanno precedenti nella vita amministrativa di questa Città”.

Così, in una nota, il sindaco, Giulio Borrelli, che dopo aver sottolineato “l’importanza dei risultati raggiunti” ha voluto ringraziare il personale comunale.

“Mi corre l’obbligo di ringraziare tutto il personale comunale, comprese le nuove leve e i collaboratori chiamati ad assisterci, se oggi possiamo vantare risultati positivi e da record nella realizzazione di decine di opere e nelle iniziative in molti altri settori. Parliamo di interventi con fondi europei Pnrr, ma anche statali, regionali e con risorse comunali”.

