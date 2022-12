ATESSA: L’8 DICEMBRE CERIMONIA ACCENSIONE ALBERI NATALIZI E PRESEPI, IL PROGRAMMA

ATESSA – Un Natale sostenibile ad Atessa (Chieti).

L’albero sarà acceso giovedì 8 dicembre, alle 17.30, nella centrale piazza Garibaldi: “Per far sì che l’abete si illumini, l’Amministrazione ha proposto una simpatica novità come messaggio di sensibilizzazione al periodo che stiamo vivendo. Per tenere vive le luci, infatti, quest’anno bisognerà pedalare. Molti sono i gruppi e le associazioni che si sono iscritti per partecipare all’iniziativa”, si legge in una nota.

Tutti, iscritti e non, potranno comunque pedalare con una delle 12 biciclette che alimentano le luci. Chi vorrà, ha ancora tempo per prenotarsi, telefonando al 346-1437364.

Sotto l’albero, alternandosi nella staffetta, si potrà:

Seguire una lezione di spinning nelle date e negli orari fissati dall’Atessa Sport Village; Pedalare liberamente negli orari disponibili.

La cerimonia sarà preceduta, alle 17, in piazza Benedetti, dall’accensione di un altro particolare e spettacolare simbolo di Natale, frutto di due mesi di lavoro delle Uncinettine atessane. Le abili mani delle signore hanno realizzato un sontuoso albero, alto quattro metri, composto da circa tremila centrini. L’opera è dedicata a tutte le persone che soffrono e intende lanciare un messaggio di pace.

Il terzo albero, illuminato tradizionalmente, è stato sistemato in piazza Ignazio Silone a Monte Marcone.

Le accensioni riguarderanno anche tutti i presepi realizzati dall’Associazione Amici del Presepio di Atessa, dislocati in vari parti del territorio.

Dalle 17.30 in poi, la festa proseguirà, in piazza Garibaldi, con il concerto della Banda “Città di Atessa” e il Villaggio di Babbo Natale per i più piccini. Ci saranno degustazioni nei diversi “temporary shop” del Centro, che hanno aperto il 3 dicembre, e una castagnata sulle braci della struttura mobile allestita dal Centro Mites.