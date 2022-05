ATESSA: LA SANMARCO AVVIA NUOVA PRODUZIONE COLONNINE DI RICARICA PER AUTO ELETTRICHE

LANCIANO – Si profila una ripresa della Sanmarco Industrial di Atessa (Chieti) dopo un accordo con la società Abb E-mobility spa per la fornitura di colonnine per la ricarica di auto elettriche destinate al mercato europeo.

“E’ una buona notizia che fa sperare per il futuro di uno stabilimento che ha sofferto tantissimo in questi anni e che torna a produrre utili – dice Nicola Manzi, segretario della Uilm Chieti – Pescara – Lo scorso marzo la Sanmarco aveva licenziato 42 lavoratori. Attualmente gli occupati sono 90, ma lavorano in 75 perché in 15 si trovano in cassa integrazione straordinaria fino all’8 giugno.

Ora la direzione aziendale Sanmarco Industrial ha previsto un investimento di circa 3 milioni di euro per adeguare lo stabilimento di Atessa alla nuova produzione che partirà da giugno e che sarà esclusiva in Abruzzo, mentre in Italia si conta solo un altro stabilimento dello stesso genere.

“Giudichiamo molto positivamente la notizia della nuova commessa intercettata dall’azienda – aggiunge Manzi – perché c’è finalmente stato il cambio di rotta che auspicavamo. Nonostante il fatturato sia ancora in calo e i volumi siano rimasti invariati, l’azienda ha dichiarato nell’incontro richiesto unitamente alla Rsu, di aver ricominciato a produrre utili. Aver saputo diversificare in un settore in forte espansione come quello elettrico, a seguito della transizione ecologica, porterà la Sanmarco ad investire sul territorio di Atessa e a credere ancora nello stabilimento che ha fatto la storia della Val di Sangro. E’ una svolta radicale che ci fa ben sperare per il futuro. La nuova produzione consentirà ai lavoratori ancora in regime di ammortizzatori sociali di interrompere la cigs e porterà una boccata di ossigeno sia per i lavoratori che per il tessuto economico e produttivo locale”