ATESSA: MADRE E FIGLIO SBUCANO DA DIETRO SCUOLABUS, INVESTITI MA NON SONO GRAVI

ATESSA – Un bimbo di 3 anni e sua madre sono rimasti lievemente feriti dopo essere stati urtati da un’auto nel pomeriggio ad Atessa.

Il piccolo era appena sceso dallo scuolabus in via Vittorio Veneto e la madre, tenendolo per mano, stava per attraversare la strada. Un’automobilista che procedeva lentamente sulla corsia opposta ha visto la donna sbucare improvvisamente da dietro lo scuolabus. Madre e figlio hanno riportato ferite e lesioni varie, non gravi. All’arrivo dei carabinieri, coordinati dal capitano Alfonso Venturi, i due erano coscienti e si erano già rialzati da terra. Per prudenza, comunque, i sanitari del 118 hanno preferito trasferire il piccolo in elicottero al centro pediatrico dell’ospedale di Pescara. Dopo i controlli del caso il bimbo è stato dimesso.

