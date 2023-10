ATESSA – Trovato in un tir giunto dalla Croazia nello stabilimento Stellantis di Atessa (Chieti).

Un giovane afgano si è nascosto in un mezzo pesante per arrivare in Italia.

È quando ieri il tir si è fermato all’ingresso della fabbrica metalmeccanica per i controlli, prima di scaricare i materiali, il profugo è saltato fuori.

Sono stati allertati i carabinieri di Atessa che hanno preso in consegna il ragazzo e che nelle prossime ore forniranno ulteriori dettagli sulla vicenda.