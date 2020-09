ATESSA: RIAPERTURA SCUOLE, I LAVORI PER ADEGUAMENTO REGOLE ANTI COVID

ATESSA – Il Comune di Atessa, insieme con l’Istituto Omnicomprensivo D. Ciampoli, con la collaborazione dei propri tecnici, ha effettuato la verifica della capienza delle aule in base alle disposizioni impartite dal Ministero dell’Istruzione a seguito dell’emergenza sanitaria.

Da parte del Comune sono stati attuati una serie di interventi per adeguarsi alle disposizioni ministeriali con una spesa, finanziata dallo Stato, di 70.000 euro.

Il finanziamento è stato utilizzato in parte per lavori edili, in parte per l’acquisto di 32 nuove finestre presso la scuola media in via D. Ciampoli ed in parte per l’acquisto di 138 banchi singoli disponibili da oggi, a cui si aggiungeranno altri 165 banchi singoli, che verranno forniti dal Ministero dell’Istruzione direttamente all’Istituto Omnicomprensivo Ciampoli-Spaventa.

E’ stato necessario anche il trasporto di molti degli arredi presenti nelle scuole in base alle nuove regole dettate a seguito dell’emergenza sanitaria, oltre allo spostamento della scuola dell’infanzia Fonte Cicero presso la scuola in via Cinalli a causa dei lavori di adeguamento sismico che dovranno essere eseguiti.

SCUOLA MEDIA CIAMPOLI

Demolizione tramezzo per realizzazione aula di maggiore dimensione + opere accessorie.

Affidato a ditta esterna la fornitura e posa di opera di finestre scorrevoli su tutte le aule che verranno utilizzate per questo anno scolastico in modo da rendere lo spazio a disposizione dei ragazzi maggiore di quello disponibile con finestre ad anta.

SCUOLA RIONE SANTA MARIA (IANICO)

Tinteggiatura parziale ove ci sono infiltrazioni + lavori vari su tetto (in corso).

SCUOLA IN VIA CINALLI

Tinteggiatura delle aule della scuola dell’infanzia (via Sant’Antonio).

Modifica dei bagni esistenti al piano terra per adattarli all’utilizzo dei bambini della scuola dell’infnazia provenienti dal plesso di Fonte Cicero (ove devono essere eseguiti i lavori di adeguamento sismico).

Installazione (in corso) dei giochi nello spazio esterno con relativa recinzione.

SCUOLA SAN LUCA

Tinteggiatura di tutte le aule.

Sono in corso i lavori di realizzazione del cappotto esterno per isolamento termico (adeguamento alle norme sul risparmio energetico) con i fondi che erano inizialmente previsti per realizzare l’impianto di aria condizionata nel Municipio.

SCUOLA MONTE MARCONE

Demolizione e riscostruzione di vari tramezzi per realizzare n. 5 aule di maggiori dimensioni (tre alla primaria e n. 2 alla secondaria di primo grado) per disposizioni su distanziamento dettate dal Ministero dell’Istruzione + opere accessorie

Modifica di tre aule al piano primo per regole su distanziamento.

Tinteggiatura di diverse aule e corridoio.

Sostituzione porta antipanico, lavori vari su tetto e sistemazione bagni.

SCUOLA PIAZZANO

Sono in corso i lavori di realizzazione cappotto esterno per isolamento termico (adeguamento alle norme sul risparmio energetico) con i fondi che erano inizialmente previsti per realizzare l’impianto di aria condizionata nel Municpio. Lavori di manutenzione interna.

“Come sappiamo – sottolinea l’Amministrazione comunale – questo è un anno particolare per tutti e in particolare per la ripresa dell’anno scolastico in seguito all’emergenza sanitaria. Abbiamo fatto il possibile, d’intesa con il ministero della Pubblica Istruzione e la Regione Abruzzo, per garantire che il nuovo anno scolastico cominci in sicurezza per gli alunni, per il personale docente, non docente, e le famiglie. Confidiamo nella massima comprensione e collaborazione da parte di tutti per rendere efficaci queste misure e per supplire a eventuali mancanze o insufficienze che dovessero manifestarsi”.

“Ci siamo – dice il sindaco Giulio Borrelli – Le scuole riaprono anche da noi. Un caro saluto ad alunni, alunne, insegnanti, personale non docente, genitori. Facciamo in modo che, nel rispetto delle misure sanitarie, sia un anno di studio e formazione sereno e fruttuoso. Buon anno scolastico!”

